сегодня
04 сентября, 23:17
сегодня 20:50
общество

Умер итальянский модельер Армани в возрасте 91 года

Фото: телеграм-канал Mash

Ушел из жизни всемирно известный итальянский модельер Джорджо Армани.

Ему был 91 год. Информацию о его кончине распространило итальянское агентство AGI.

Последнее время модельер находился дома, восстанавливаясь после госпитализации, и умер в кругу близких. Согласно сообщению его компании, легендарный кутюрье продолжал работать над своими коллекциями и проектами до последних дней.

Предполагаемой причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Несколько недель назад у Армани была диагностирована пневмония. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Церемония прощания с дизайнером пройдет в закрытом формате. Возможность проститься с ним будет предоставлена 6 и 7 сентября в Милане в часовне, которая будет организована в здании театра «Армани».

0
Денис Дычаковский
Журналист

