В Новосибирске появились "говорящие тротуары"

В центре Новосибирска внедрили новую систему для повышения безопасности пешеходов — так называемые «говорящие тротуары».

Как сообщает телеграм-канал ACT-54 Black, инициатива призвана привлечь внимание горожан к правилам перехода проезжей части.

Рядом с пешеходными переходами нанесли специальные предупреждающие надписи, которые призывают к внимательности. Среди них: «Сойди с велосипеда и самоката», «Уберите телефон», «Посмотрите по сторонам» и «Возьмите ребёнка за руку». Для обеспечения видимости в темноте надписи выполнены световозвращающей краской.

Это не первое нововведение, направленное на модернизацию городской инфраструктуры. Ранее Сиб.фм уже сообщал о планах по установке в Новосибирске новых «умных» светофоров, которые также предназначены для улучшения безопасности на дорогах.