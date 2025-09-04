82.76% -1.2
сегодня
05 сентября, 01:14
вчера 23:11
общество

В Новосибирске появились "говорящие тротуары"

Фото: телеграм-канал ACT-54 Black

В центре Новосибирска внедрили новую систему для повышения безопасности пешеходов — так называемые «говорящие тротуары».

Как сообщает телеграм-канал ACT-54 Black, инициатива призвана привлечь внимание горожан к правилам перехода проезжей части.

Рядом с пешеходными переходами нанесли специальные предупреждающие надписи, которые призывают к внимательности. Среди них: «Сойди с велосипеда и самоката», «Уберите телефон», «Посмотрите по сторонам» и «Возьмите ребёнка за руку». Для обеспечения видимости в темноте надписи выполнены световозвращающей краской.

Это не первое нововведение, направленное на модернизацию городской инфраструктуры. Ранее Сиб.фм уже сообщал о планах по установке в Новосибирске новых «умных» светофоров, которые также предназначены для улучшения безопасности на дорогах.

0
Денис Дычаковский
Журналист

