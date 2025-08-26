Новые "умные" светофоры появятся в Новосибирске

Новосибирск продолжает модернизацию дорожной инфраструктуры.

МКУ «Городской центр организации дорожного движения» объявило аукцион на поиск подрядчика для разработки и внедрения элементов интеллектуальной транспортной системы. Начальная цена контракта составляет 279 миллионов рублей.

В рамках проекта подрядчику предстоит выполнить комплекс масштабных работ. Он включает в себя замену контроллеров на 49 светофорных объектах, а также монтаж 66 аппаратно-программных комплексов и детекторов, которые будут отслеживать транспортные потоки в автоматическом режиме.

Отдельное внимание уделено информационной безопасности: планируется поставка, настройка и интеграция в общую систему 115 единиц специального защитного оборудования. Кроме того, будет проведено обновление программного обеспечения 17 дорожных контроллеров.

Приём заявок от потенциальных исполнителей продлится до 2 сентября, а уже 4 сентября станет известно, какая компания займётся превращением обычных светофоров в «умные».

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске установят четыре светофора с подсветкой и таймерами.