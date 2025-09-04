В Новосибирске прошел форум «Люди трудовой доблести»

В Центре культуры и отдыха «Победа» состоялось значимое событие — Форум «Люди Трудовой Доблести». Благодаря инициативе движения «Сделай выбор», мероприятие собрало под своим крылом всех тех, кто своим самоотверженным трудом и высоким уровнем профессионализма способствовал процветанию Новосибирска.

На форуме чествовали тех, кто на протяжении многих лет преданно работал в различных отраслях, будь то на предприятиях региона или в образовательных учреждениях, таких как колледжи и техникумы. Александр Николаевич Зинченко в свои 89 лет до сих пор преподает в Новосибирском авиационном техническом колледже имени Б.С. Галущака. За годы работы, а это более 65 лет трудового стажа, воспитал тысячи специалистов для авиационной отрасли.

«Я ни разу на жалел о выбранном пути. Мне легко доносить до молодого поколения знания, передавать свой опыт. А особенно отрадно осознавать вклад в развитие нашего региона», — поделился Александр Николаевич.

«Все вы молодцы, все вы люди трудовой доблести. Новосибирск — город промышленный и это характеризует его исчерпывающе. Благодарю за ваш труд, за ваш вклад в промышленность региона и страны в целом. И очень важно передавать ваши навыки, уверенность в своих кондициях и готовность работать в нашем городе молодому поколению», — отметил сенатор Российской Федерации, руководитель Движения «Сделай выбор» Александр Карелин, приветствуя участников форума.

Форум завершился показом фильма режиссера Павла Миняйло «Увидеть небо». События фильма подчеркивают неразрывную связь между прошлым и настоящим, иллюстрируя, как важны традиции и память для подрастающего поколения. Фильм стал не только культурным акцентом, но и важным элементом в программе форума, объединившим всех участников в понимании общей цели и необходимости сохранения трудовых традиций города.

Движение «Сделай выбор» объединяет тысячи людей, которые каждым днем подтверждают свою преданность избранному делу и заботу о будущем города и страны. Это сообщество не ориентируется на политические предпочтения или статусы своих участников. Важнее всего — желание делать выбор в пользу созидания и общих ценностей. Участники движения являются настоящими лидерами, чья жизненная позиция и опыт оказывают существенное влияние на общественное мнение. В планах Движения в 2025 году – проведение общественных форумов, реализация проектов социальной направленности, встречи с жителями региона.