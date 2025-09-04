82.76% -1.2
сегодня 07:54
общество

В Новосибирске рассказали о новых правилах для взятия больничного

Фото: Сиб.фм

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые правила оформления больничных листов.

Согласно им, для работников, оформивших больничный четыре раза за последние шесть месяцев, в следующий раз будет предоставляться только три дня освобождения от работы (ограничение будет действовать до 1 сентября 2031 года).

Как пояснила юрист Екатерина Тютюнникова, в расчет будут приниматься все случаи оформления больничного, включая уход за детьми и лечение серьезных заболеваний. Продление больничного сверх трех дней потребует одобрения врачебной комиссии.

Для работодателей новые правила могут снизить расходы на выплаты по временной нетрудоспособности, пишет «ФедералПресс».

Напомним, что стал известен пик заболеваемости в Новосибирске.

0
Валерия Митрохина
Журналист

