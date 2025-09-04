В Новосибирске рассказали о новых правилах для взятия больничного

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу новые правила оформления больничных листов.

Согласно им, для работников, оформивших больничный четыре раза за последние шесть месяцев, в следующий раз будет предоставляться только три дня освобождения от работы (ограничение будет действовать до 1 сентября 2031 года).

Как пояснила юрист Екатерина Тютюнникова, в расчет будут приниматься все случаи оформления больничного, включая уход за детьми и лечение серьезных заболеваний. Продление больничного сверх трех дней потребует одобрения врачебной комиссии.

Для работодателей новые правила могут снизить расходы на выплаты по временной нетрудоспособности, пишет «ФедералПресс».

