сегодня
04 сентября, 21:14
сегодня 17:58
общество

В Новосибирске ударят заморозки -1 градус 7 сентября

Фото: Сиб.фм

Синоптики предупреждают: в ночь на 7 сентября столбик термометра опустится до -1 градуса.

Для садоводов и огородников это сигнал к действию. Пора укрывать теплолюбивые растения, чтобы защитить их от губительного воздействия низких температур. Томаты, перцы, баклажаны – все эти культуры могут пострадать от неожиданного мороза. Не стоит пренебрегать и виноградом, особенно молодыми саженцами. Легкое укрытие спанбондом или агроволокном поможет пережить опасную ночь.

Водителям также стоит быть внимательнее. На дорогах, особенно на мостах и эстакадах, может образоваться гололедица. Рекомендуется снижать скорость и соблюдать дистанцию. Ранние заморозки – это всегда неожиданность, поэтому лучше перестраховаться.

Ранее стало известно, что Новосибирск ждёт аномальная погода в сентябре, а к концу месяца выпадет первый снег.

Александр Борисов
журналист

