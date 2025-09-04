В Новосибирске высадят более 200 деревьев в Центральном округе

На прошлой неделе в парке «Центральный» началась масштабная кампания по высадке крупномерных деревьев.
На территории уже появились новые клены, сосны и груши, сообщили в пресс-службе «Дирекции городских парков».
Специалисты отдела озеленения высадили морозоустойчивые клены Гиннала, сосны и Уссурийские груши, чтобы повысить биоразнообразие парка. В ближайшие годы эти деревья не только украсят территорию, но и создадут тень в жаркую погоду. Работы проводятся на аллеях со стороны улиц Каменская и Ядринцевская.
В рамках кампании уже выполнены ключевые этапы: доставлены и размещены в подготовленные ямы крупномерные сосны и клены, сняты упаковочные сетки, а также оформлены приствольные лунки. Каждое дерево тщательно полили под корень и в область кроны для улучшения приживаемости. Для устойчивости сосен были установлены специальные растяжки.
Кроме того, подготовлена траншея для посадки сибирской ели, которая войдет в состав живой изгороди рядом с детской площадкой. Озеленительные работы в парке продолжаются.
