82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 сентября, 01:14
пробки
0/10
погода
+9.2°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
82.76% -1.2
сегодня
05 сентября, 01:14
пробки
0/10
погода
+9.2°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
вчера 22:22
общество

В Новосибирске высадят более 200 деревьев в Центральном округе

Фото: istockphoto.com

На прошлой неделе в парке «Центральный» началась масштабная кампания по высадке крупномерных деревьев.

На территории уже появились новые клены, сосны и груши, сообщили в пресс-службе «Дирекции городских парков».

Специалисты отдела озеленения высадили морозоустойчивые клены Гиннала, сосны и Уссурийские груши, чтобы повысить биоразнообразие парка. В ближайшие годы эти деревья не только украсят территорию, но и создадут тень в жаркую погоду. Работы проводятся на аллеях со стороны улиц Каменская и Ядринцевская.

В рамках кампании уже выполнены ключевые этапы: доставлены и размещены в подготовленные ямы крупномерные сосны и клены, сняты упаковочные сетки, а также оформлены приствольные лунки. Каждое дерево тщательно полили под корень и в область кроны для улучшения приживаемости. Для устойчивости сосен были установлены специальные растяжки.

Кроме того, подготовлена траншея для посадки сибирской ели, которая войдет в состав живой изгороди рядом с детской площадкой. Озеленительные работы в парке продолжаются.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске высадили Аллею долголетия 4 сентября.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.