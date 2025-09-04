82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 11:26
пробки
4/10
погода
+13.5°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 11:26
пробки
4/10
погода
+13.5°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
сегодня 09:34
спорт

В Новосибирске завершена модернизация спортивных площадок

Фото: Telegram-канал Максима Кудрявцева

В Новосибирске за лето-2025 была проведена масштабная работа по обновлению спортивных объектов.

Так, на базе центра спортивной подготовки «Заря» открылась новая волейбольная площадка, а вскоре здесь появится и игровая площадка, которая зимой будет использоваться для тренировок по хоккею. МБУ «Стадион» завершило ремонт площадки на улице Тимирязева, 93, с укладкой нового покрытия и восстановлением ограждения.

Кроме того, новые волейбольные площадки появились на улицах Иванова и Титова, а на территории школы горнолыжного спорта и сноуборда на улице Выборной открылся объект для сдачи норм ГТО. На улице Героев Революции создается универсальная спортплощадка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Напомним, что новосибирские спортсменки завоевали медали на первенстве РФ по слалому.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.