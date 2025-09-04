В Новосибирске завершена модернизация спортивных площадок

В Новосибирске за лето-2025 была проведена масштабная работа по обновлению спортивных объектов.

Так, на базе центра спортивной подготовки «Заря» открылась новая волейбольная площадка, а вскоре здесь появится и игровая площадка, которая зимой будет использоваться для тренировок по хоккею. МБУ «Стадион» завершило ремонт площадки на улице Тимирязева, 93, с укладкой нового покрытия и восстановлением ограждения.

Кроме того, новые волейбольные площадки появились на улицах Иванова и Титова, а на территории школы горнолыжного спорта и сноуборда на улице Выборной открылся объект для сдачи норм ГТО. На улице Героев Революции создается универсальная спортплощадка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Напомним, что новосибирские спортсменки завоевали медали на первенстве РФ по слалому.