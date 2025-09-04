В Новосибирских вузах выросли баллы ЕГЭ

По итогам приёмной кампании 2025 года в новосибирских вузах наблюдается рост интереса к техническим специальностям и увеличение баллов ЕГЭ.

В НГУ средний балл остался на уровне 85, но на некоторых факультетах показатели значительно возросли: на физфаке — с 186 до 220, а на геофаке — с 206 до 221. В НГУ зачислили 2906 студентов, из которых 65% — бюджетники, 70% — иногородние. Самым конкурентным направлением стала «Юриспруденция» — 67 человек на место.

В НГТУ НЭТИ средний балл увеличился до 72,1, а количество абитуриентов с баллами выше 250 выросло более чем на 600 человек. В СибГУТИ средний балл составил 67, а число платных студентов увеличилось почти на 60%. На направлении «Информационная безопасность» проходной балл достиг 230.

Также в Новосибирском аграрном университете средний балл впервые достиг 67.