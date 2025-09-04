82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 11:26
пробки
4/10
погода
+13.5°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 11:26
пробки
4/10
погода
+13.5°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
сегодня 10:46
общество

В Новосибирских вузах выросли баллы ЕГЭ

Фото: Сиб.фм

По итогам приёмной кампании 2025 года в новосибирских вузах наблюдается рост интереса к техническим специальностям и увеличение баллов ЕГЭ.

В НГУ средний балл остался на уровне 85, но на некоторых факультетах показатели значительно возросли: на физфаке — с 186 до 220, а на геофаке — с 206 до 221. В НГУ зачислили 2906 студентов, из которых 65% — бюджетники, 70% — иногородние. Самым конкурентным направлением стала «Юриспруденция» — 67 человек на место.

В НГТУ НЭТИ средний балл увеличился до 72,1, а количество абитуриентов с баллами выше 250 выросло более чем на 600 человек. В СибГУТИ средний балл составил 67, а число платных студентов увеличилось почти на 60%. На направлении «Информационная безопасность» проходной балл достиг 230.

Также в Новосибирском аграрном университете средний балл впервые достиг 67.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.