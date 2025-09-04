В Новосибирской области напишут «код сибиряка» на форуме «ПроРегион»

«ПроРегион», Парад студенчества Новосибирской области, открытие Международного клуба дружбы, «Универвидение» и «Стальная колея» – эти и многие другие мероприятия для молодежи пройдут в регионе в 2025 году.

Одним из ярких молодежных событий предстоящего сезона в Новосибирской области станет Окружной молодежный образовательный форум Сибирского федерального округа «ПроРегион», который пройдет с 9 по 12 сентября 2025 года в Образовательном парке им. О. Кошевого. Форум соберет 300 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из 43 регионов России. Ключевая тема форума «Технологии построения сообществ для развития человеческого капитала Сибири» направлена на формирование позитивного образа Сибири, развенчание стереотипов и подчеркивание уникальности региона. В 2024 году форум был посвящен теме семьи, по его итогам сформировался запрос на обсуждение «кода сибиряка», который подчеркнет уникальность нашей территории. Обсуждение данной темы продолжится на форуме 2025 года.

В рамках форума запланирована обширная программа, включающая в том числе знакомство с историческим вкладом Новосибирска в Победу в Великой Отечественной войне. Также участники смогут реализовать свои инициативы через грантовую поддержку в рамках федерального конкурса от Росмолодежи. В 2023 году благодаря форуму было поддержано 9 проектов на общую сумму более 2,5 млн рублей. В 2024 году финансирование получили 15 проектов на сумму 3 млн рублей. В 2025 году участники конкурса претендуют на суммарную поддержку в размере 4 млн рублей, при этом уже подано более 60 заявок.

«Темы и направления молодежных мероприятий выбираются не случайно. Важно, чтобы юноши и девушки развивались и самовыражались всесторонне – в культуре, искусстве, общественной деятельности и многих других направлениях. Помимо форума для молодёжи региона в сентябре пройдет Парад Российского Студенчества. Новосибирская область присоединилась к этому федеральному празднику в 2017 году. Мероприятие представляет собой торжественное посвящение первокурсников в студенты, символизирующее старт их студенческой жизни. В 2024 году Парад впервые прошел в новом формате на Михайловской набережной, где студенты произнесли клятву первокурсника», – прокомментировал Василий Носков.

В числе других предстоящих ярких и значимых молодежных событий – финал национального музыкального проекта «Универвидение». Впервые Новосибирская область примет исполнителей и коллективы из разных регионов России, победителей региональных этапов. Также в ноябре состоится всероссийский слет студенческих отрядов проводников «Стальная колея» при поддержке Сибирского государственного университета путей и сообщения. Международный фестиваль дизайна и искусств «Красный Проспект» пройдет с 5 по 20 ноября на базе Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств.