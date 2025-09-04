В Новосибирской области проходит региональный этап форума «Гражданский диалог»

Андрей Травников обсудил с общественниками разработку стратегии взаимодействия органов власти и некоммерческих общественных организаций.



«Разработка любой стратегии начинается с анализа того, что есть сегодня. Развитый некоммерческий сектор – наличие большого количества активных людей, инициативных, неугомонных – это конкурентное преимущество нашего региона. Здорово, что это оценили мои коллеги по Правительству Новосибирской области – сегодня многие министерства, муниципалитеты действительно опираются на волонтёров, на общественные организации в решении своих непосредственных задач.

Самые востребованные направления – это социальная поддержка, охрана здоровья, всё, что связано с образованием, просвещением, патриотическим воспитанием.

Миссия любой общественной негосударственной организации – это реализация какой-то общественно-полезной функции, решение проблем жителей, общества, это изменение самого общества. И для этого требуется максимальное вовлечение жителей в деятельность некоммерческих общественных организаций – это очень достойная задача», – отметил глава региона.



Примером успешного взаимодействия жителей, НКО, органов власти Андрей Травников назвал конкурс общественных инициатив «Со мной регион успешнее», который реализуется при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области. В рамках конкурса могут быть поддержаны проекты, направленные на объединение граждан по интересам, вовлечение жителей в решение актуальных проблем территории и другие направления.



Региональный этап форума «Гражданский диалог» проходит 3-5 сентября 2025 года на территории Образовательного парка им. О. Кошевого.



В форуме участвуют представители СО НКО – победители конкурсов грантов федерального уровня (Фонд президентских грантов, Президентских фонд культурных инициатив), регионального уровня (министерство региональной политики Новосибирской области), члены Общественной палаты Новосибирской области, представители делегаций из 35 муниципальных районов, муниципальных и городских округов.



В Новосибирской области действует эффективная система поддержки НКО, реализующих проекты в социальной сфере.



Так, в 2024 году 265 проектов новосибирских НКО были поддержаны из средств областного бюджета на сумму более 200 миллионов рублей. Отметим, что благодаря реализации этих проектов получили помощь более 900 тысяч человек. При этом число участников проектов, получивших поддержку на уровне региона, превысило 54 тысячи человек.



В 2024 году самым популярным конкурсным направлением в регионе стали проекты по сохранению исторической памяти. В 2024 году 82 таких проекта получили финансовую поддержку.



Среди них проект «Это нужно живым», направленный на установку обновлённых паспортов улиц, носящих имена земляков – Героев Советского Союза и облагораживание прилегающей территории; проект по созданию интерактивной карты госпиталей, действовавших в Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны; проект «Герои и подвиги: прошлое и настоящее», в рамках которого в стенах районного музея создан раздел экспозиции «Герои СВО», посвящённый жителям Северного района – героям спецоперации.



Помимо проектов, которые реализуются сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти, оказывается поддержка инициативам социальной, просветительской, культурной направленности.