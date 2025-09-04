82.76% -1.2
сегодня 08:57
общество

В Новосибирской области за неделю покусали 259 клещей

Фото: Сиб.фм

С 26 августа по 3 сентября в Новосибирской области зарегистрировано 259 случаев укусов клещей.

Так, наибольшее количество обращений поступило из Новосибирска, Искитимского района и Бердска. Всего с начала сезона зафиксировано 13 238 укусов, что на 2,1% меньше, чем в прошлом году.

Роспотребнадзор рекомендует новосибирцам избегать мест обитания клещей, использовать репелленты и носить защитную одежду. В случае укуса следует обратиться за медицинской помощью, а прививка от энцефалита снижает риск тяжелых форм заболевания.

Ранее Сиб.фм писал о том, что стал известен пик заболеваемости в Новосибирске.

Валерия Митрохина
Журналист

