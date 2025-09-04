Завершено расследование по делу о посадке самолета в поле под Новосибирском

В Новосибирске стали известны результаты дела о посадке самолета под Новосибирском.

Следствие по делу экс-пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, который в сентябре 2023 года совершил экстренную посадку самолета А320 в поле под Новосибирском, завершено.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение — Белову инкриминируется нарушение правил безопасности воздушного движения (ст. 263 УК РФ). Однако сам пилот свою вину не признает.

Напомним, что 12 сентября 2023 года самолет Airbus A320, выполнявший рейс из города Сочи в Омск, совершил вынужденное приземление на поле вблизи населенного пункта Убинское, расположенного в Новосибирской области. На борту воздушного судна находились около 170 человек, к счастью, никто не получил травм.