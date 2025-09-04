82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 11:26
пробки
4/10
погода
+13.5°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 11:26
пробки
4/10
погода
+13.5°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
сегодня 10:40
общество

Жительница Бердска нашла в лесу «ведьмин» гриб

ФОТО: ВК-сообщество «Типичный Бердск»

Жительница Бердска обнаружила в лесу необычные грибы, форма которых напоминала небольшие цветы.

Фотографию своей находки она опубликовала в сообществе «Типичный Бердск» в социальной сети «ВКонтакте».

Знатоки грибов, участвующие в группе, быстро опознали в находке звездовик бахромчатый, также известный как земляная звезда. Как поясняется, его латинское название происходит от слов «земля» и «звезда». Гриб развивается под землей в форме шара, а в процессе созревания его внешняя оболочка разрывается и раскрывается на несколько лопастей, которые со временем начинают закручиваться.

В раскрытом виде гриб напоминает звезду, в центре которой находится шарообразный мешок со спорами диаметром от одного до двух с половиной сантиметров, отличающийся по цвету.

По данным проекта «Старт в науке», этот гриб, как и другие дождевики, съедобен только до момента своего созревания. При этом отмечается, что звездовик не обладает выдающимися вкусовыми качествами и чаще представляет интерес в качестве объекта для фотосъемки.

Со звездовиком также связывают суеверия. Он часто образует «ведьмины круги» — группы грибов, растущие в виде правильной геометрической фигуры. Внутри таких кругов обычно не растет трава. В мифологии это явление часто объясняют влиянием нечистой силы, однако наука предлагает свое объяснение: большое скопление грибов сильно истощает почву, из-за чего другие растения не могут получать необходимые для роста вещества.

Ранее сообщалось, что новосибирец заявил о варварской вырубке леса в Приобском бору.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.