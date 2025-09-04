Жительница Бердска нашла в лесу «ведьмин» гриб

Жительница Бердска обнаружила в лесу необычные грибы, форма которых напоминала небольшие цветы.

Фотографию своей находки она опубликовала в сообществе «Типичный Бердск» в социальной сети «ВКонтакте».

Знатоки грибов, участвующие в группе, быстро опознали в находке звездовик бахромчатый, также известный как земляная звезда. Как поясняется, его латинское название происходит от слов «земля» и «звезда». Гриб развивается под землей в форме шара, а в процессе созревания его внешняя оболочка разрывается и раскрывается на несколько лопастей, которые со временем начинают закручиваться.

В раскрытом виде гриб напоминает звезду, в центре которой находится шарообразный мешок со спорами диаметром от одного до двух с половиной сантиметров, отличающийся по цвету.

По данным проекта «Старт в науке», этот гриб, как и другие дождевики, съедобен только до момента своего созревания. При этом отмечается, что звездовик не обладает выдающимися вкусовыми качествами и чаще представляет интерес в качестве объекта для фотосъемки.

Со звездовиком также связывают суеверия. Он часто образует «ведьмины круги» — группы грибов, растущие в виде правильной геометрической фигуры. Внутри таких кругов обычно не растет трава. В мифологии это явление часто объясняют влиянием нечистой силы, однако наука предлагает свое объяснение: большое скопление грибов сильно истощает почву, из-за чего другие растения не могут получать необходимые для роста вещества.

