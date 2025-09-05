Научная фантастика — это реальность: в Новосибирске прошла пресс-конференция ТАСС о фестивале «Кремний»

5 сентября в ИА ТАСС в Новосибирске прошла пресс-конференция о фестивале научного и индустриального кино «Кремний». Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина, генеральный продюсер фестиваля Екатерина Ивантеева и куратор питчинга научно-фантастических проектов Алексей Камынин ответили на вопросы о концепции и ключевых акцентах фестиваля.

«Фестиваль «Кремний» за несколько лет стал знаковой культурной площадкой региона, объединяющей науку, индустрию и искусство. В этом году он выходит на новый уровень, задавая тему научной фантастики и открывая возможности для диалога зрителей, экспертов и создателей кино. Важно, что именно в Новосибирске, городе с мощным научным и творческим потенциалом, впервые в России состоится питчинг научно-фантастических фильмов и сериалов. Это не только поддержка талантливых авторов, но и инвестиция в будущее отечественного кинематографа. Для Новосибирска, проведение такого события — подтверждение его статуса как одного из главных центров притяжения идей, технологий и творческих инициатив» — отметила министр культуры региона Юлия Шуклина.

С 25 по 28 сентября 2025 года в городе Новосибирск пройдёт IV фестиваль научного и индустриального кино «Кремний», который вновь станет центром притяжения для кинематографистов, писателей и зрителей. В этом году фестиваль выходит на новый уровень: расширяет географию показов (15 площадок от Карасука до Оби), объединяет самые различные аудитории и впервые сосредотачивается на теме «Научная фантастика». Организатор фестиваль — Центр креативных индустрий. Фестиваль научного и индустриального кино Кремний проводится при поддержке Министерства культуры и Правительства Новосибирской области.

Как отмечает генеральный продюсер фестиваля Екатерина Ивантеева, впервые фестиваль охватит не только Новосибирск, но и весь регион. Она отмечает, что «Кремний» станет площадкой для коммуникации: фестиваль откроет двери для творческой молодёжи, режиссёров, писателей, продюсеров и семей.

В рамках фестиваля пройдёт первый в России питчинг научно-фантастических фильмов и сериалов, спецпрограммы фантастического кино, ретроспектива советской фантастики, спецпоказы Алексея Федорченко. По словам куратора питчинга Алексея Камынина, «на питчинг поступило 512 заявок, из них 30 были выбраны в лонг-лист, из которых 10 выступят на финальном питчинге и во время фестиваля будут дорабатывать вместе с кураторами».

Это говорит о росте заинтересованности к фестивалю и жанру научно-фантастического кино в России.

«Мы делаем так, чтобы жители всей страны стремились попасть в Новосибирск эти дни. Потому что мы делаем ставку на этот жанр, как на жанр будущего», — отметил Алексей Камынин.

В рамках фестиваля пройдёт день памяти Леонида Сикорука. 27 сентября в разных точках Новосибирской области покажут детские фильмы «Физика/Астрономия/Геометрия для малышей», «Телескопы» и «Дорога к Туманности Андромеды», а также биографический фильм об авторе. Завершением программы станет дискуссия «Наследие Сикорука: наука как искусство».

«Леонид Сикорук — главный популяризатор науки. 27 сентября у нас будет специальная творческая встреча, которая посвящена его творчеству. Мы покажем эксклюзивные кадры последней его съёмки, а также спецпоказы его нашумевших фильмов. В этом году отдельна учреждена премия в рамках конкурса фестиваля научного и индустриального кино «Кремний» — приз за интеллектуальное развитие Сибири, приз имени Леонида Сикорука», — добавила Екатерина Ивантеева.

