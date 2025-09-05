82.76% -1.2
сегодня 10:53
общество

2700 выпускников школ стали студентами железнодорожных учебных заведений в Новосибирске

Фото Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

В 2025 году в новосибирские железнодорожные учебные заведения поступили 2700 выпускников школ. Это на 7,4% больше, чем в прошлом году.

Студенты получают профессию в Сибирском государственном университете путей сообщения, Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта и Новосибирском колледже транспортных технологий имени Н.А. Лунина.

По целевым направлениям от ОАО «РЖД» на профильное обучение зачислено более 200 студентов. Во время учебы они могут также получать академические, социальные стипендии, гранты, принимать участие в молодежных корпоративных проектах. Студенты-целевики проходят практику непосредственно у будущего работодателя, что помогает им лучше понять специфику профессии и быстрее адаптироваться на рабочем месте. Добавим, что в этом году на предприятия ЗСЖД в Новосибирской области трудоустроились более 500 выпускников, получивших железнодорожную специальность в отраслевых вузах и техникумах.

0
Галина Дидан
Журналист

