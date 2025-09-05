82.76% -1.2
сегодня 12:13
общество

Депутата Слуцкого заметили в Новосибирске в стильной куртке с Жириновским

Фото: Сиб.фм

Леонид Слуцкий в Новосибирске.

Сегодня в Новосибирск с рабочим визитом прибыл Леонид Слуцкий — председатель партии ЛДПР, глава фракции в Государственной думе, а также председатель Комитета Госдумы по международным делам. В рамках визита он принял участие в субботнике, который проходил на берегу реки Тула, на улице Тульской.

Примечательным моментом, который не остался незамеченным корреспондентом Сиб.фм, стало его необычное облачение. На Слуцком была темно-синяя джинсовая рубашка, на которой был изображен коллаж с Владимиром Жириновским — основателем и лидером партии.

Напомним, что Владимир Жириновский — российский политик, лидер ЛДПР, один из ярких и колоритных фигур в российской политике. Он был известен своей яркой риторикой, эксцентричными высказываниями и долгим пребыванием в Государственной думе. Жириновский активно влиял на политический ландшафт страны и оставил неизгладимый след в истории российской политики.

1
Александр Борисов
журналист

