Губернатор Травников обсудил с «Опорой России» развитие МСП в НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с представителями местного бизнес-сообщества перспективы развития малого и среднего предпринимательства (МСП).

Встреча с активистами регионального отделения «Опоры России» прошла под председательством главы организации Игоря Салова.

В ходе диалога глава региона подтвердил, что поддержка МСП остается одним из ключевых приоритетов для правительства области. Он отметил стабильную и эффективную работу таких институтов, как Гарантийный фонд и Фонд микрофинансирования. Так, в этом году Гарантийный фонд предоставил 188 поручительств на сумму 1,7 млрд рублей, что помогло бизнесу привлечь дополнительно 3,6 млррд рублей инвестиций. Сейчас фонд разрабатывает новый продукт — поручительства под залог интеллектуальной собственности. Фонд микрофинансирования также демонстрирует высокую активность, выдав в 2025 году 290 займов на 678 млн рублей.

Отдельно Травников подчеркнул, что, несмотря на внешние вызовы, инвестиционная активность в регионе не снижается. Проекты не откладываются и не отменяются, в связи с чем все меры господдержки инвесторов продолжают действовать в полном объеме.

На встрече была представлена специальная программа «СВОё дело», созданная Центром «Мой бизнес» совместно с «Опора России». Ее цель — обучить участников СВО, завершивших службу, и членов их семей основам ведения собственного дела. Губернатор высоко оценил эту и другие инициативы бизнеса по поддержке ветеранов, назвав их своевременными и важными. Он также сообщил, что одна из крупных компаний региона уже запустила образовательную программу с гарантированным трудоустройством для ветеранов, получивших ранения.

В завершение Андрей Травников поблагодарил предпринимательское сообщество за активную волонтерскую помощь землякам, участвующим в СВО.

Малое и среднее предпринимательство продолжает играть значительную роль в экономике Новосибирской области. Здесь зарегистрировано 149 тысяч субъектов МСП, чей совокупный оборот составляет около половины от общего оборота всех предприятий региона. С 2019 года этот показатель, в текущих ценах, вырос почти в 1,5 раза.