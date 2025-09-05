82.76% -1.2
сегодня 20:26
общество

Метеорологи прогнозируют заморозки в Новосибирской области в конце сентября

Фото: Сиб.фм

Конец сентября принесет в Новосибирскую области первые осенние заморозки.

По данным метеорологических служб, похолодание ожидается в середине недели, с 21 по 23 число.

В указанные дни столбики термометров в ночные часы местами опустятся до отметки -2 градуса. Дневная температура также будет невысокой и составит не более +11 °C. Погода будет переменчивой: синоптики прогнозируют ясное небо, но в некоторых районах возможны и дожди.

Ранее Сиб.фм писал о том, что 5 сентября прогнозируют заморозки и туман в Новосибирске.

Денис Дычаковский
Журналист

