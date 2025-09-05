Новая разработка по нацпроекту: молодые сибирские ученые предложили очищать водоемы сорбентом из лузги гречихи

«Поддержка молодых ученых позволяет решать конкретные экологические проблемы региона. Данные проекты – примеры того, как фундаментальные исследования переводятся в практическую плоскость и способствуют улучшению качества жизни людей. Ежегодно мы видим растущее количество заявок на конкурсы для молодых ученых. Это подтверждает, что в регионе формируется целый пул талантливых исследователей, готовых решать сложные технологические задачи. Благодаря качественной проработке механизмов поддержки, проводимой Правительством региона, за последние три года увеличено количество получателей поддержки по грантам и стипендиям вдвое, размер именной премии также вырос до 54 тысяч рублей в квартал. Это поступательное развитие будет продолжено. Важно отметить, что ИХТТМ СО РАН, как участник НОЦ «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр», активно вовлечен в реализацию стратегии научно-технологического развития России, исследовательские проекты учёных решают задачи нацпроектов технологического лидерства», – подчеркнула Ирина Мануйлова.



Одна из разработок, созданная благодаря грантовой поддержке Правительства Новосибирской области, – эффективный сорбент для очистки природных вод, близких по составу к воде Оби и Новосибирского водохранилища, от токсичных металлов. Полученные образцы на основе лузги гречихи показали высокую сорбционную емкость в отношении ионов свинца, кадмия и ртути. Метод, разработанный сибирскими учёными, позволяет использовать отходы сельского хозяйства (лузгу гречихи) как возобновляемый ресурс, что снижает стоимость сорбента по сравнению с аналогами. Биосорбент может использоваться в мобильных фильтрующих системах для очистки сточных вод промышленных предприятий, а также загрязненных водоемов.



Также молодые ученые презентовали инновационные материалы для литий-ионных аккумуляторов. Как отмечают исследователи, полученные материалы позволяют избежать образования опасной твердоэлектролитной интерфазы, работают при высоких скоростях заряда/разряда и имеют повышенную безопасность. Это критически важно для электромобилей и энергонакопительных систем. Разработка ориентирована на внедрение на местных предприятиях. Оба проекта имеют прикладную направленность и уже привлекли внимание промышленных партнеров.



Правительство Новосибирской области активно поддерживает молодых исследователей через систему грантов, премий и стипендий. В 2025 году 23 млн рублей направлено на гранты, премии и стипендии молодым ученым, также выделено 86 млн рублей из областного бюджета на 63 проекта в рамках совместных конкурсов Правительства региона с Российским научным фондом.