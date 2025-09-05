Новосибирск закупил спецтехнику для зимнего сезона за 447 миллионов рублей

В Новосибирске закуплено 55 единиц спецтехники для дорожно-коммунального хозяйства на сумму 447 миллионов рублей.

Как сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале, поставки должны быть завершены к началу зимнего сезона.

В парк новой техники войдут 12 подметально-вакуумных машин, по 11 тракторов и самосвалов, 8 мини-погрузчиков, 4 заливщика швов и 4 снегопогрузчика, две установки для литого асфальта, две единицы навесного оборудования и один бульдозер.

Мэр отметил, что в результате проведения четырех аукционов удалось сэкономить более 57 миллионов рублей, которые будут направлены на дополнительную закупку техники.

