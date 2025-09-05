Новосибирские аграрии застраховали 251 тысячу гектаров посевов

В Новосибирской области в текущем сезоне застраховано 251 тыс. га посевов, что на 4 тыс. га меньше показателя 2024 года, но значительно превышает уровень 2023 года.

Как сообщает Национальный союз агростраховщиков, среди регионов Сибирского федерального округа лидируют Омская область (941 тыс. га), Алтайский край (715 тыс. га) и Красноярский край (517 тыс. га).

Президент НСА Корней Биждов отметил, что в четырех сибирских регионах — Томской области, Красноярском крае, Омской и Иркутской областях — уровень страхового покрытия существенно превышает среднероссийские показатели. Например, в Томской области застраховано более 40% сельхозплощадей.

Выплаты сибирским аграриям продолжают расти: новосибирским сельхозпроизводителям за 2024 год и первые семь месяцев 2025 года компенсировано 70,5 млн рублей. Наибольший объем выплат в округе получили растениеводы Омской области — 99 млн рублей.

В настоящее время НСА взаимодействует с регионами, где введен режим ЧС: Омской областью (переувлажнение) и Республикой Бурятия (засуха). По программе страхования предусмотрено возмещение как прямых затрат на списанные гектары, так и стоимости утраченной сельхозпродукции.

