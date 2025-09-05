82.76% -1.2
сегодня 14:20
общество

Новосибирские студенты получат 85 миллионов рублей на стартапы

Фото: Сиб.фм

Новосибирские студенты выиграли 85 миллионов рублей на реализацию инновационных проектов в рамках всероссийского конкурса «Студенческий стартап».

Как сообщает Новосибирский областной инновационный фонд, регион сохраняет лидерство среди субъектов РФ по числу победителей.

Гранты в размере 1 миллиона рублей каждый получат 85 проектов, отобранных из более чем 460 заявок. Большинство стартапов разработаны студентами НГАУ, НГУ, НГТУ и НГУЭиУ и связаны с цифровыми технологиями, креативными индустриями, приборостроением, медициной, химией, биотехнологиями, микроэлектроникой и беспилотными системами.

Финансирование осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», направленного на поддержку молодежных инновационных инициатив.

Ранее сообщалось, что крупный банк инициирует создание программы национальной киберустойчивости.

0
Кристина Уколова
Журналист

