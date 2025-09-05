82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 сентября, 12:49
пробки
5/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
82.76% -1.2
сегодня
05 сентября, 12:49
пробки
5/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
сегодня 11:30
общество

Новосибирские ученые помогли найти воду для Донецка

Фото: Сиб.фм

По поручению президента России Владимира Путина новосибирские ученые подключились к решению проблемы водоснабжения Донецка.

Специалисты Института химии твёрдого тела и механохимии СО РАН применили уникальную технологию ядерно-магнитного зондирования для поиска подземных водных источников.

В Донецк была доставлена специальная установка «Гидроскоп», способная обнаруживать водоносные горизонты на глубине до 120 метров. Несмотря на сложные условия, ученым удалось выявить несколько ранее неизвестных перспективных источников воды, что стало важным шагом в восстановлении системы водоснабжения региона.

Ранее сообщалось, что 2700 выпускников школ стали студентами железнодорожных учебных заведений в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.