Новосибирские ученые помогли найти воду для Донецка

По поручению президента России Владимира Путина новосибирские ученые подключились к решению проблемы водоснабжения Донецка.

Специалисты Института химии твёрдого тела и механохимии СО РАН применили уникальную технологию ядерно-магнитного зондирования для поиска подземных водных источников.

В Донецк была доставлена специальная установка «Гидроскоп», способная обнаруживать водоносные горизонты на глубине до 120 метров. Несмотря на сложные условия, ученым удалось выявить несколько ранее неизвестных перспективных источников воды, что стало важным шагом в восстановлении системы водоснабжения региона.

