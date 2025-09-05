«Поезд Героев» приедет в Новосибирск 7 сентября

«Поезд Героев» вновь отправляется в путешествие по России.

В сентябре стартует третий этап Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!» — «Поезд Героев», который пройдет с 5 по 18 сентября. В этом году 100 талантливых детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также других регионов России примут участие в проекте. Среди них спортсмены, победители международных и всероссийских конкурсов, кадеты и юнармейцы.

По маршруту «Поезда Героев» — Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфа, Казань, Ульяновск, Самара и Волгоград — ребята смогут обменяться опытом и познакомиться с культурным наследием разных регионов страны.

Проект получил поддержку Администрации Президента РФ, Правительства и ОАО «РЖД». Генеральный директор «РЖД» Олег Белозеров не раз подчеркивал важность этого проекта, который неоднократно попадал в список главных инициатив Российских Железных Дорог.

В Новосибирске открытие «Поезда Героев» состоится 7 сентября в Камерном зале филармонии «Дом Ленина».