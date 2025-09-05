Депутаты и сторонники партии «Новые люди» перед началом учебного года помогли обновить несколько детских садов в Новосибирской области. В частности, помощник депутата Законодательного собрания, Дарьи Карасевой Светлана Вишнекова поспособствовала ремонту в нескольких учреждениях Железнодорожного района.

Недавно она оказала поддержку детскому саду «Мишутка». Здесь завершили ремонт и создали специальный кабинет для малышей с особенностями развития. Пространство оборудовано кинетическим песком, сухим бассейном и другими тренажерами, которые помогают детям развивать мелкую моторику и навыки общения.

Партия помогла детскому саду «Золотой ключик» в Железнодорожном районе. Там обновили мебель в методическом кабинете и ясельной группе. По словам представителей учреждения, это значительно улучшило образовательную среду и условия пребывания детей.

«Поддержка детских садов должна быть не разовой акцией, а системная работа, которая требует внимания к каждому учреждению, — отмечает Светлана Вишнекова. — Наша задача — не просто помочь с ремонтом, а создать среду, где каждый ребенок сможет раскрыть свой потенциал, чувствуя себя защищенным и окруженным заботой.

За последние пять лет депутаты и сторонники «Новых людей» оказали поддержку десяткам образовательных учреждений в Новосибирске и области. Работа ведется в тесном диалоге с воспитателями и руководством детских садов, что позволяет выявлять наиболее острые проблемы и эффективно их решать.

Партия планирует и дальше развивать это направление, уделяя особое внимание созданию современной и комфортной образовательной среды для детей дошкольного возраста. В выборах так же участвуют и несколько партий.