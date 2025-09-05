Леонид Слуцкий посетит Новосибирск 5 сентября.

Сегодня, 5 сентября, председатель ЛДПР, Леонид Слуцкий, приехал в Новосибирск с целью участия в экологическом субботнике и молодежном фестивале. С 09:40 до 10:50 он будет работать с волонтерами по очистке береговой линии реки Тула.

Затем Слуцкий примет участие в Фестивале Возможностей, который пройдет с 10:00 до 17:00 в лофт-баре «Подземка» — фестиваль направлен на поддержку молодежных инициатив и обмен идеями среди участников в возрасте от 14 до 35 лет.

Биография Леонида Слуцкого

Леонид Эдуардович Слуцкий — российский политик, председатель ЛДПР, глава фракции ЛДПР в Государственной Думе, председатель Комитета Госдумы по международным делам. Родился 4 января 1968 года в Москве. Окончил Московский экономико-статистический институт, доктор экономических наук, заведующий кафедрой международных отношений МГУ. С 2000 года — депутат Государственной Думы разных созывов.

Слуцкий активно участвует в международной политике, занимая ключевые позиции в парламентских ассамблеях, таких как ПАСЕ. Занимается миротворческой деятельностью, а также активно поддерживает экологические проекты и сохранение культурного наследия. Леонид Эдуардович является награжденным орденами, включая Орден Почетного Легиона (Франция) и Орденом Гримальди (Монако).

Он активно поддерживает благотворительные инициативы, оказывает помощь многодетным семьям и детям с ограниченными возможностями. Слуцкий также является членом переговорной группы России с Украиной.