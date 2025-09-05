В новосибирском Хилке заметили приемника Жириновского депутата Слуцкого

Леонид Слуцкий приехал в Новосибирск.

Сегодня председатель партии ЛДПР, глава фракции ЛДПР в Государственной думе, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прибыл в Новосибирск для участия в экологическом субботнике и Фестивале Возможностей.

До 10:50 он совместно с волонтерами очищал береговую линию реки Тула, после чего, до 17:00, Слуцкий примет участие в фестивале, который пройдет в лофт-баре «Подземка», поддерживая молодежные инициативы и идеи.

