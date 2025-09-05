82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 сентября, 12:50
пробки
5/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
82.76% -1.2
сегодня
05 сентября, 12:50
пробки
5/10
погода
+17.3°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
сегодня 11:40
общество

В новосибирском Хилке заметили приемника Жириновского депутата Слуцкого

Фото: Сиб.фм

Леонид Слуцкий приехал в Новосибирск.

Сегодня председатель партии ЛДПР, глава фракции ЛДПР в Государственной думе, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прибыл в Новосибирск для участия в экологическом субботнике и Фестивале Возможностей.

До 10:50 он совместно с волонтерами очищал береговую линию реки Тула, после чего, до 17:00, Слуцкий примет участие в фестивале, который пройдет в лофт-баре «Подземка», поддерживая молодежные инициативы и идеи.

Фото В новосибирском Хилке заметили приемника Жириновского депутата Слуцкого 2

Ранее Сиб.фм публиковал биографию Леонида Слуцкого.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.