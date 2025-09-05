Сибиряки пожаловались на массовый сбой интернета в крупных городах

Жители крупных сибирских городов столкнулись с проблемами связи, особенно в Новосибирске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, Бийске и Иркутске.

Как сообщает «ФедералПресс», часто интернет пропадает на некоторых улицах, в том числе на улице Объединения, Народной, Писемского, Учительской, 25 лет Октября и Богдана Хмельницкого.

В связи с чем жителям рекомендовали переходить на 2G или Wi-Fi, а предпринимателям – подключать проводной интернет, чтобы избежать перебоев связи.

Напомним, что новосибирцам рассказали, как действовать при перебоях с интернетом.