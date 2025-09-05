Станцию метро "Спортивная" открывают в Новосибирске. Почему этот день опоздал на три года?

К открытию готовится станция новосибирского метро «Спортивная», строительство которой велось долгое время.

Запуск этого объекта позволит существенно разгрузить транспортную систему города, что особенно важно во время проведения крупных спортивных событий.

Станция расположена рядом с ключевыми спортивными аренами, в том числе рядом с ледовой ареной «Сибирь», где проводит домашние матчи одноименный хоккейный клуб. Ее ввод в эксплуатацию улучшит логистику и повысит комфорт для болельщиков и гостей Новосибирска. Планируется, что ежесуточно станцией будут пользоваться до 62 тысяч пассажиров, что сделает ее одной из самых загруженных в местном метрополитене.

Этот проект не имеет аналогов в России. «Спортивная» станет второй станцией на метромосту, построенной после распада СССР, и первой в стране, где применена двухтемпературная система: в зоне вестибюлей и платформ зимой будет поддерживаться плюсовая температура, а на путях – минусовая. Безопасность и энергоэффективность обеспечивают платформенные раздвижные двери.

Многократные переносы сроков сдачи объекта связаны со сложностью и инновационностью проекта, а также с необходимостью numerous согласований. На ход работ могло повлиять и расторжение контракта с подрядчиком «СпецТрансСтрой» летом 2024 года.

Несмотря на существующую неопределенность, городские власти настроены на скорейший запуск станции. Ее значение подчеркивается упоминанием в рамках форума «Технопром-2025», посвященного технологическому развитию и цифровизации городского хозяйства.

И вот уже 5 сентября станция будет открыта. Жители и гости города с нетерпением ждут ее запуска, она не только улучшит транспортную доступность, но и станет современным символом развития городской инфраструктуры.

