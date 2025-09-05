Суд отклонил иск прокуратуры к новосибирскому Минпрому и «Росэкспрессу»

Арбитражный суд Новосибирской области отклонил иск прокуратуры к местному Министерству промышленности и торговли и компании «Росэкспресс».

Судопроизводство по данному делу, как следует из картотеки, проходило в закрытом режиме. Об этом пишет издание РБК-Новосибирск.

Поводом для разбирательства стал иск ведомства на сумму 747 миллионов рублей, поданный в конце марта. Прокуратура требовала признать недействительными сделки по поставке товаров для нужд специальной военной операции и взыскать с ответчиков причиненный ущерб. В рамках гражданского процесса надзорное ведомство пыталось аннулировать договоры между Минпромторгом и компанией, что в апреле привело к аресту расчетных счетов «Росэкспресса».

Дело тесно связано с уголовным преследованием чиновников регионального Минпромторга. В качестве третьих лиц к арбитражному процессу были привлечены областное управление ФАС, а также Наталья Зырянова и Юрий Воробьев, которые в настоящее время содержатся под стражей.

Уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий. По версии следствия, министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров, также арестованный по этому делу, незаконно уменьшил объем товаров, подлежащих поставке по государственному контракту. Предварительная оценка ущерба составляет 95 миллионов рублей. Сам Гончаров в мае называл предъявленные обвинения надуманными.

