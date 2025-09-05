Транспортная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации судов на Оби и Томи

Транспортная прокуратура Новосибирской области выявила серьезные нарушения в эксплуатации судов на реках Обь и Томь.

Проверка установила, что семь плавсредств (теплоходы и плавкраны) использовались без необходимых документов, подтверждающих их техническую исправность и безопасность.

В отношении компаний-судовладельцев — ООО «Авангард», ООО «Сибирские строительные материалы» и ООО «СибэнергоТорг» — внесены представления об устранении нарушений. К административной ответственности по статьям 11.13, 11.8 и 14.43 КоАП РФ привлечены должностные лица и собственники судов.

Прокуратура также направила в суд исковые заявления с требованием запретить эксплуатацию судов до полного устранения всех выявленных недостатков. Надзорное ведомство продолжает контролировать ситуацию.

