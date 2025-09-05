82.76% -1.2
сегодня 10:00
общество

Прокуратура проверяет сход с рельсов спецтехники на станции Инская в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Прокуратура начала проверку инцидента со сходом с рельсов спецтехники на станции «Инская» в Новосибирске.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, надзорные мероприятия проводятся для оценки соблюдения требований законодательства о безопасности железнодорожного транспорта.

Инцидент произошел 4 сентября на сортировочной станции Инская Западно-Сибирской железной дороги, где в пути следования сошел с рельсов тяговый модуль снегоуборочного состава. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что задержаны студенты колледжа, нападавшие на прохожих в Новосибирске.

Кристина Уколова
Журналист

