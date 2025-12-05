82.76% -1.2
сегодня 10:27
общество

В Новосибирской области избрано около 4 тысяч депутатов

Фото: Сиб.фм
По итогам недавних выборов в Новосибирской области свои полномочия получили примерно 4 тысячи депутатов. Организацию голосования обеспечивали более 15 тысяч человек, работавших в 1807 избирательных комиссиях.

Выборы прошли в 952 округах, 21% участков использовали систему электронного подсчёта голосов. Общее число избирателей превысило 2,1 миллиона.

Губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив отметили высокий уровень организации кампании, её конструктивность и взаимоуважение между участниками. По словам губернатора, разнообразие представительства на всех уровнях власти и демократический дух выборов свидетельствуют о прозрачности и эффективности избирательного процесса.

Александра Провоторова
журналист

