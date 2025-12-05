В Новосибирске за 7,5 млн рублей снесут корпус бывшей инфекционной больницы

В Новосибирске объявлен победитель аукциона на снос корпуса №4 бывшей инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных. Первоначальная стоимость работ составляла 26 млн рублей, однако окончательная цена упала до 7,55 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Контракт предусматривает демонтаж двухэтажного здания площадью 3548,34 м² с минимальным использованием техники, чтобы снизить шум, пыль и загрязнение воздуха. Работы должны завершиться до 31 марта 2026 года.

Ранее уже был проведён первый этап сноса: восемь зданий разобрали с экономией — стоимость снизилась с 46 млн до 14,4 млн рублей.