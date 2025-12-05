82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 декабря, 13:04
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 76.97 | eur 89.90
82.76% -1.2
сегодня
05 декабря, 13:04
пробки
5/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 76.97 | eur 89.90
сегодня 12:02
общество

В Новосибирске за 7,5 млн рублей снесут корпус бывшей инфекционной больницы

Фото: ru.freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске объявлен победитель аукциона на снос корпуса №4 бывшей инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных. Первоначальная стоимость работ составляла 26 млн рублей, однако окончательная цена упала до 7,55 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.

Контракт предусматривает демонтаж двухэтажного здания площадью 3548,34 м² с минимальным использованием техники, чтобы снизить шум, пыль и загрязнение воздуха. Работы должны завершиться до 31 марта 2026 года.

Ранее уже был проведён первый этап сноса: восемь зданий разобрали с экономией — стоимость снизилась с 46 млн до 14,4 млн рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.