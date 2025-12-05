82.76% -1.2
сегодня 09:38
общество

В режим повышенной готовности из-за снегопада перевели дорожные службы в НСО

Фото: тг-канал "Дороги НСО"
В связи с ухудшением погодных условий ТУАД Новосибирской области привело подрядные организации в состояние повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для борьбы с последствиями снегопада и гололедицей уже мобилизовано 954 единицы спецтехники, а ещё 413 находятся в режиме ожидания.

Техника занимается патрульной очисткой, обработкой дорог противогололедными материалами и расчисткой тротуаров. На особо сложных участках и вблизи социальных объектов дополнительно задействованы дорожные рабочие для ручной уборки. Работы ведутся под постоянным контролем дорожных мастеров и кураторов.

Особое внимание уделяется помощи водителям. По трассам курсируют мобильные пункты обогрева, укомплектованные тепловыми пушками, инструментом, средствами для «прикуривания» автомобилей, а также тёплой одеждой и одеялами. В случае необходимости водителям помогают добраться до тёплого места или, с их согласия, организуют эвакуацию автомобиля в отапливаемый бокс. В ведомстве подчеркнули, что все службы работают в усиленном режиме и готовы немедленно задействовать весь имеющийся парк техники при дальнейшем ухудшении погоды.

Сообщить о проблемах на дорогах можно по круглосуточным телефонам: 730 (для абонентов «МТС»), 8-913-949-00-30 (для абонентов других операторов) и 8-383-335-81-50 (диспетчерская управления).

0
Наталья Шлюшинская
журналист

