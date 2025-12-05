Студенты СГУГиТ прошли в финал всероссийского хакатона по разработке для национального мессенджера

Команда студентов-второкурсников Сибирского государственного университета геосистем и технологий успешно выступила на всероссийском студенческом хакатоне по созданию сервисов для национального мессенджера МАХ. Александр Забурунов, Полина Маркелова и Андрей Зубарев участвовали в треке «Эффективность», они разработали чат-бота для отслеживания полезных привычек и прошли в финал.

Хакатон, организованный МАХ и VK Education при поддержке Минобрнауки России, стартовал 16 октября и собрал свыше 2,7 тысячи студентов из 286 российских вузов. Финал состоялся в МГТУ им. Н.Э. Баумана, где было представлено более 50 прототипов чат-ботов и мини-приложений.

Участники из СГУГиТ прошли в финал и показали высокие способности в создании инновационных решений, ориентированных на улучшение качества жизни и развитие цифровой среды.

– Мероприятие было организовано на высшем уровне. После регистрации и защиты в аудиториях были определены суперфиналисты, которые затем представляли свои проекты в формате двухминутного питча. Из их числа жюри выбрало девять команд-победителей, разделивших призовой фонд в 3 миллиона рублей, – поделилась впечатлениями Полина Маркелова.

Этот успех подтверждает высокий уровень подготовки студентов СГУГиТ в области цифровых технологий и их способность решать актуальные задачи в быстро развивающейся цифровой среде России.