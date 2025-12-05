Более 80 детей с ОРВИ и гриппом ежедневно госпитализируют в Новосибирске

По поручению министра здравоохранения Новосибирской области Ростислава Заблоцкого его заместитель Елена Аксёнова проверила работу детской больницы №3 и поликлиники №29. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В детской клинической больнице №3, куда ежедневно госпитализируют 80-90 детей, в основном с гриппом и ОРВИ, коечный фонд заполнен на 80-85%. В поликлинике №29 замминистра оценила работу кабинета неотложной помощи для взрослых с симптомами ОРВИ.

Елена Аксёнова сообщила, что во всех медицинских учреждениях усилены противоэпидемические меры, включая масочный режим и термометрию. Каждая поликлиника оборудовала отдельные кабинеты для приёма пациентов с признаками инфекций, куда можно обратиться без записи.

Замминистра уточнила, что подъём заболеваемости пока составляет 10-15% и в основном затрагивает детей, при этом преобладают лёгкие формы. Она заверила, что стационары полностью обеспечены необходимыми лекарствами, а в инфекционных больницах для взрослых и детей есть свободный коечный фонд, поэтому развёртывание дополнительных мест не требуется.

При этом врачи предупреждают об опасности самолечения, особенно для детей и пожилых, и при первых симптомах ОРВИ рекомендуют обращаться к медикам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за неделю с 24 по 30 ноября 2025 года в Новосибирской области было выявлено 28 950 случаев ОРВИ и 285 случаев гриппа.