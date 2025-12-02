82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 декабря, 00:48
пробки
0/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
82.76% -1.2
сегодня
03 декабря, 00:48
пробки
0/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.46 | eur 89.85
вчера 22:30
общество

В Новосибирской области зарегистрировали почти 29 тысяч случаев ОРВИ

Фото: freepik.com
Подпишитесь на Telegram-канал

С 24 по 30 ноября 2025 года в Новосибирской области зафиксировано 28 950 случаев ОРВИ и 285 случаев гриппа.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что эффективной мерой профилактики гриппа остаётся вакцинация — уже привиты 1 524 177 жителей области. Кроме того, для снижения риска заражения рекомендуется чаще мыть руки, носить маску в общественных местах, проветривать помещения, вести активный образ жизни и соблюдать правильное питание.

При появлении симптомов простуды, включая температуру, головные боли, ломоту в теле, кашель или насморк, специалисты советуют незамедлительно обратиться к врачу и воздержаться от посещения людных мест до полного выздоровления.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.