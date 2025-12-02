В Новосибирской области зарегистрировали почти 29 тысяч случаев ОРВИ

С 24 по 30 ноября 2025 года в Новосибирской области зафиксировано 28 950 случаев ОРВИ и 285 случаев гриппа.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что эффективной мерой профилактики гриппа остаётся вакцинация — уже привиты 1 524 177 жителей области. Кроме того, для снижения риска заражения рекомендуется чаще мыть руки, носить маску в общественных местах, проветривать помещения, вести активный образ жизни и соблюдать правильное питание.

При появлении симптомов простуды, включая температуру, головные боли, ломоту в теле, кашель или насморк, специалисты советуют незамедлительно обратиться к врачу и воздержаться от посещения людных мест до полного выздоровления.