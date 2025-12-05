В Новосибирске изменился порядок расчёта утилизационного сбора на автомобили

С 1 декабря вступили в силу новые правила: теперь сбор рассчитывается исходя из мощности двигателя в лошадиных силах или киловаттах, а не по объёму мотора. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Льготы больше не действуют для машин с мощностью 160 л. с. и выше — их начали облагать по коммерческой ставке, как автомобили для перепродажи. Также увеличен сбор для электрокаров и гибридов мощностью свыше 80 л. с.

При этом большинство российских водителей изменения не затронут: по данным Минпромторга, более 80% автомобилей не подпадают под новые тарифы.