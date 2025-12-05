82.76% -1.2
сегодня 10:08
общество

Новогодние ёлки из Новосибирской области отправят в ЛНР и зону СВО

Фото: ru.freepik.com
В Новосибирской области полным ходом идет заготовка новогодних ёлок: в этом сезоне планируется заготовить более 5 тысяч деревьев. Часть хвойных деревьев отправят детям в Беловодский район ЛНР и военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции, чтобы и они смогли встретить главный зимний праздник. Об этом сообщили на официальном сайте Правительства Новосибирской области.

Министерство природных ресурсов и экологии региона контролирует, чтобы вырубки проводились только в рамках плановых уходов за лесом и не наносили ущерба лесному фонду. Для охраны лесов используются дроны, спутники и фотоловушки.

Помимо ёлок, арендаторы лесных участков поддерживают военнослужащих и их семьи: доставляют пиломатериалы, строят полевые бани, поставляют дрова, а также передают экипировку и зимнюю одежду.

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
