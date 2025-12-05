82.76% -1.2
сегодня 09:55
общество

В Новосибирске начали забивать сваи под современный мост через реку Тула

Фото: тг-канал мэра Новосибирска Максима Кудрявцева
На улице Петухова в Новосибирске полным ходом идут работы по возведению нового моста через реку Тулу. Сейчас строители приступили к ключевому этапу – погружению сваи под опоры, который обеспечит точность и надёжность будущего сооружения. Об этом в своём Telegram-канале 4 декабря сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Причиной для замены стала полная выработка ресурса старого моста, который служил городу с 1962 года. Эксперты выявили там повреждения, ставящие под вопрос безопасность его дальнейшего использования.

Новый мост станет шире и комфортнее: ширина проезжей части увеличится с 17 до 28 метров. Помимо этого, там появятся тротуары, барьерные ограждения и современное освещение.

Для автомобилистов уже организовано движение по временному объездному пути. Его уберут после завершения всех строительных работ, которые ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Наталья Шлюшинская
журналист

