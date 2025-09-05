Задержаны студенты колледжа, нападавшие на прохожих в Новосибирске

В Новосибирске полиция задержала группу студентов колледжа, которые нападали на прохожих.

Информация о них стала известна благодаря видео, опубликованному в Telegram-канале АСТ-54 Black, на кадрах которых видно, что молодые люди избивают прохожих и оскорбляют правоохранителей, выкрикивая экстремистские лозунги.

После оперативных мероприятий полицейским удалось установить личности задержанных — все они являются студентами одного из местных колледжей. В настоящее время проверяется их причастность к другим преступлениям.

