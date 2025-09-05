82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 сентября, 10:40
пробки
4/10
погода
+15.2°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
82.76% -1.2
сегодня
05 сентября, 10:40
пробки
4/10
погода
+15.2°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
сегодня 08:37
проиcшествия

Задержаны студенты колледжа, нападавшие на прохожих в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске полиция задержала группу студентов колледжа, которые нападали на прохожих.

Информация о них стала известна благодаря видео, опубликованному в Telegram-канале АСТ-54 Black, на кадрах которых видно, что молодые люди избивают прохожих и оскорбляют правоохранителей, выкрикивая экстремистские лозунги.

После оперативных мероприятий полицейским удалось установить личности задержанных — все они являются студентами одного из местных колледжей. В настоящее время проверяется их причастность к другим преступлениям.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новость о падении девушки с многоэтажки в Новосибирске оказалась ложной.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.