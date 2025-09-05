Туман окутал Новосибирск: город исчез за плотной завесой. 10 фото

Сильный туман зафиксировали в регионе.

Сегодня утром, 5 сентября, Новосибирск оказался под плотным слоем тумана, который покрыл улицы и стал причиной видимости, близкой к нулевой.

Очевидцы, особенно жители верхних этажей многоэтажных домов, сообщают, что из окон едва видны соседние здания. Также в некоторых местах, где обычно открывается широкий обзор, видимость не превышала нескольких метров, что создает необычную атмосферу загадочности.

По данным Яндекс.Погоды, сейчас температура едва достигает +9°C, но днем ожидается потепление до +20°C. Также отмечается повышенная влажность.

Сиб.фм подготовил фоторепортаж атмосферного явления.