сегодня
05 сентября, 08:19
пробки
5/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
сегодня
05 сентября, 08:19
пробки
5/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
сегодня 07:34
общество

Туман окутал Новосибирск: город исчез за плотной завесой. 10 фото

Фото: Сиб.фм

Сильный туман зафиксировали в регионе.

Сегодня утром, 5 сентября, Новосибирск оказался под плотным слоем тумана, который покрыл улицы и стал причиной видимости, близкой к нулевой.

Очевидцы, особенно жители верхних этажей многоэтажных домов, сообщают, что из окон едва видны соседние здания. Также в некоторых местах, где обычно открывается широкий обзор, видимость не превышала нескольких метров, что создает необычную атмосферу загадочности.

По данным Яндекс.Погоды, сейчас температура едва достигает +9°C, но днем ожидается потепление до +20°C. Также отмечается повышенная влажность.

Сиб.фм подготовил фоторепортаж атмосферного явления.

Валерия Митрохина
Журналист

