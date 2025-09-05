82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 сентября, 08:19
пробки
5/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
82.76% -1.2
сегодня
05 сентября, 08:19
пробки
5/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
сегодня 07:17
наука

Ученые из Новосибирска создали метод лечения рака с использованием холодной плазмы

Фото: Сиб.фм

Ученые Сибирского отделения РАН разработали инновационный способ лечения раковых опухолей с применением холодной плазмы.

Известно, что методика позволяет избирательно воздействовать на раковые клетки, минимизируя ущерб для здоровых тканей.

Разработка, проведенная в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН, продемонстрировала положительные результаты при лечении различных видов рака, включая карциному легких, меланому и рак груди. Ключевое преимущество технологии — точечное уничтожение раковых клеток без ущерба для окружающих здоровых тканей, что значительно превышает эффективность традиционной химиотерапии.

Несмотря на успехи в лабораторных тестах, для клинического применения необходимы дополнительные исследования и поддержка со стороны государства.

Ранее Сиб.фм писал, что ученые из Новосибирска придумали методику для безопасного обследования плотин ГЭС.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.