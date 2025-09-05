Ученые из Новосибирска создали метод лечения рака с использованием холодной плазмы

Ученые Сибирского отделения РАН разработали инновационный способ лечения раковых опухолей с применением холодной плазмы.

Известно, что методика позволяет избирательно воздействовать на раковые клетки, минимизируя ущерб для здоровых тканей.

Разработка, проведенная в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН, продемонстрировала положительные результаты при лечении различных видов рака, включая карциному легких, меланому и рак груди. Ключевое преимущество технологии — точечное уничтожение раковых клеток без ущерба для окружающих здоровых тканей, что значительно превышает эффективность традиционной химиотерапии.

Несмотря на успехи в лабораторных тестах, для клинического применения необходимы дополнительные исследования и поддержка со стороны государства.

