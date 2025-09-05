В Новосибирске обсудили пути решения миграционных проблем

Региональную пресс-конференцию на эту тему провели депутат Госдумы Александр Аксёненко, экс-прокурор Новосибирска, координатор Центра защиты прав граждан в НСО Роман Сивак и председатель «Союза отцов и семей НСО» Сергей Майоров.

В своём выступлении депутат Аксёненко обозначил главную проблему в сфере миграции: сейчас никто не знает, сколько мигрантов фактически находится на территории России и чем они занимаются. Потому, что пока не существует госоргана, который бы собирал и отслеживал эту информацию с использованием единой эффективной методики.

Парламентарий отметил, что за последние 25 лет паспорта РФ получили более 5 млн. мигрантов. В прошлом году миграционный прирост в России составил 568,5 тыс. человек. По прогнозам экспертов, в ближайшие 3 года их приток удвоится. При этом, «только 28% въезжающих мигрантов планируют работать, а 26% – готовы защищать с оружием в руках свои ценности на территории России».

Александр Аксёненко сообщил, что настаивает на запрете ввоза в страну семей мигрантов и исключении любой нагрузки с их стороны на социальную сферу. «Мигрант должен приехать, отработать на конкретном предприятии, получить за свой труд достойную зарплату и уехать домой», – описал он своё видение схемы трудовой миграции.

Депутат напомнил и о федеральном проекте справедливороссов по борьбе с нелегалами: «Наша партия разработала Телеграм-бот, который поможет гражданам внести свой вклад в борьбу с незаконной миграцией. Это простой и законный способ зафиксировать нарушение миграционного законодательства и довести его до реакции властей».

Экс-прокурор Новосибирска сообщил, что количество и тяжесть преступлений мигрантов в целом по России и в регионе постепенно нарастают. «За первое полугодие этого года в Новосибирской области мы наблюдаем значительный подъём мигрантской преступности – на 23,4% по сравнению с прошлым годом. Обратите внимание: 70% зафиксированных преступлений – это тяжкие и особо тяжкие», – сослался он на ряд данных МВД.

Роман Сивак предложил законодательно запретить продажу огнестрельного оружия лицам, имеющим гражданство РФ менее пяти лет, а также создать реестр лиц, пребывание которых в России нежелательно. Он пояснил, что в реестр стоит включать иностранных граждан, совершавших преступления или правонарушения в РФ или у себя на Родине.

Сергей Майоров высказался от лица родительского сообщества. «Каждый день мы видим новые эпизоды посягательств на наших детей», – сказал он, приведя ряд конкретных примеров нападений и преступлений против половой неприкосновенности юных россиян.

Лидер «Союза отцов НСО» добавил, что права российских детей должны быть в приоритете по отношению к правам приезжих. «Я давно слежу за дискуссиями на эту тему и заметил одну интересную деталь. Чем активнее защитник прав мигрантов, тем в более элитную и закрытую школу ходят его дети», – подчеркнул он.

Сергей Майоров выразил уверенность, что государство должно уделять больше внимания поддержке российских семей, особенно многодетных, а для мигрантов закрыть возможности получения бесплатной социальной помощи: «Новосибирская область с 2018 года потратила более полумиллиарда рублей на медпомощь мигрантам, у которых нет полисов ОМС. Эти 500 миллионов могли бы пойти на квартиры для молодых и многодетных семей коренных сибиряков!».

В ходе пресс-конференции также звучали предложения о диверсификации миграционных потоков за счёт Северной Кореи и стран Юго-Восточной Азии, обязательном дактилоскопировании и фиксации биометрии приезжих и т.п.

Все положения настоящего материала будут реализовываться не иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.