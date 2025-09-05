В Новосибирске откроется новая станция метро «Спортивная»

Долгожданное событие для новосибирцев состоится в пятницу, 5 сентября — в городе официально начнет работу станция метрополитена «Спортивная».

Торжественная церемония открытия запланирована на вечернее время, в ней примет участие мэр города Максим Кудрявцев. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".

Запуску станции предшествовало получение всех необходимых разрешений. Ростехнадзор подтвердил полное соответствие объекта техническим регламентам и законодательным нормам, а городская Архитектурно-строительная инспекция выдала разрешение на ввод его в эксплуатацию. Кроме того, новая станция была внесена в кадастровый учет.

Согласно данным Росреестра, общая площадь четырехэтажного здания станции, один из этажей которого является подземным, составляет 14,7 тысячи квадратных метров.

«Спортивная» станет четырнадцатой станцией в новосибирском метро. По прогнозам, она войдет в число самых загруженных узлов городской транспортной сети с предполагаемой пропускной способностью до 62 тысяч пассажиров в сутки.