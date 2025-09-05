В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная»: фоторепортаж

В пятницу, 5 сентября, в Новосибирске прошла торжественная церемония открытия станции метро "Спортивная".

На мероприятие, посвященное этому, пришло много людей — как представителей властей или общественных организаций и религиозных деятелей, так и простых новосибирцев.

В торжественной обстановке станцию метро освятил священнослужитель.

Все соответствующие таблички и указатели на станцию были уже на месте, она полностью была готова к приему людей.

В церемонии открытия принимали участия представители муниципальных и региональных властей и общественные деятели.

Выступал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, парламентарий и олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин, мэр столицы Сибири Максим Кудрявцев и многие другие важные государственные и общественные лица.

Торжественная церемония открытия станции метро сопровождалась многочисленными выступлениями творческих и культурных коллективов.

Всюду были флаги России и региона и надписи о том, что "Новосибирск меняется" только к лучшему.

Новосибирцы активно поддерживали выступление творческих коллективов.

Внушительная фигура олимпийского чемпиона Александра Карелина смотрелась на новой станции метро монументально.

При этом первым пассажиром "Спортивной" стал маскот хоккейного клуба "Сибирь".

Желающих прокатиться на новой станции было так много, что на короткое время на ней даже образовалась давка.

К счастью, достаточно быстро толпа смогла рассеяться, и это не привело ни к каким неблагоприятным последствиям.

Люди радовались и активно снимали данное событие на свои смартфоны.

Теперь станция метро будет работать на благо жителей Новосибирска и поможет им добираться до нужного места намного быстрее.