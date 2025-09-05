82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 сентября, 20:19
пробки
4/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
82.76% -1.2
сегодня
05 сентября, 20:19
пробки
4/10
погода
+16°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
сегодня 18:21
общество

В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная»: фоторепортаж

Фото: Сиб.фм

В пятницу, 5 сентября, в Новосибирске прошла торжественная церемония открытия станции метро "Спортивная".

Фото В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная»: фоторепортаж 2

На мероприятие, посвященное этому, пришло много людей — как представителей властей или общественных организаций и религиозных деятелей, так и простых новосибирцев.

Фото В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная»: фоторепортаж 3

В торжественной обстановке станцию метро освятил священнослужитель.

Фото В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная»: фоторепортаж 4

Все соответствующие таблички и указатели на станцию были уже на месте, она полностью была готова к приему людей.

Фото В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная»: фоторепортаж 5

В церемонии открытия принимали участия представители муниципальных и региональных властей и общественные деятели.

Фото В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная»: фоторепортаж 6

Выступал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, парламентарий и олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин, мэр столицы Сибири Максим Кудрявцев и многие другие важные государственные и общественные лица.

Фото В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная»: фоторепортаж 7

Торжественная церемония открытия станции метро сопровождалась многочисленными выступлениями творческих и культурных коллективов.

Фото В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная»: фоторепортаж 8

Всюду были флаги России и региона и надписи о том, что "Новосибирск меняется" только к лучшему.

Фото В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная»: фоторепортаж 9

Новосибирцы активно поддерживали выступление творческих коллективов.

Фото В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная»: фоторепортаж 10

Внушительная фигура олимпийского чемпиона Александра Карелина смотрелась на новой станции метро монументально.

Фото В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная»: фоторепортаж 11

При этом первым пассажиром "Спортивной" стал маскот хоккейного клуба "Сибирь".

Фото В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная»: фоторепортаж 12

Желающих прокатиться на новой станции было так много, что на короткое время на ней даже образовалась давка.

Фото В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная»: фоторепортаж 13

К счастью, достаточно быстро толпа смогла рассеяться, и это не привело ни к каким неблагоприятным последствиям.

Фото В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная»: фоторепортаж 14

Люди радовались и активно снимали данное событие на свои смартфоны.

Фото В Новосибирске открыли станцию метро «Спортивная»: фоторепортаж 15

Теперь станция метро будет работать на благо жителей Новосибирска и поможет им добираться до нужного места намного быстрее.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.