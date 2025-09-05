82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 сентября, 16:44
пробки
6/10
погода
+18.7°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
82.76% -1.2
сегодня
05 сентября, 16:44
пробки
6/10
погода
+18.7°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
сегодня 14:32
общество

В Новосибирске распределят новую спецтехнику по районам для уборки улиц и тротуаров

Фото мэрии Новосибирска

В текущем году мэрия Новосибирска приобрела 55 единиц спецтехники для уборки и содержания дорог и тротуаров. По итогам четырёх аукционов заключены контракты на сумму 447 миллионов рублей, при этом экономия составила более 57 миллионов.

«В списке техники: 12 подметальновакуумных машин, 11 самосвалов, 11 тракторов, восемь минипогрузчиков, четыре снегопогрузчика, четыре заливщика швов, две единицы навесного оборудования, две установки для литого асфальта и бульдозер», уточнил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Сейчас формируется список дополнительной техники, которую приобретут на сэкономленные средства и поставят в Новосибирск уже к зиме. Новую технику распределят по районам.

В числе планируемых закупок — каналопромывочная машина, которая позволит самостоятельно и регулярно очищать ливнёвки без привлечения подрядчиков, а также лёгкий транспорт («Газели») для оперативной перевозки дорожных бригад, учитывая увеличение числа работников в службах.

Напомним, в 2024 году в Новосибирске принципиально поменялись подходы к уборке и содержанию территорий города. Все дорожные учреждения перешли в подчинение глав районных администраций. В 2,5 раза увеличили штат ручных и дорожных рабочих, что позволило более оперативно решать задачи по наведению порядка, закупили 116 единиц новой техники – это самая крупная закупка за последние годы. Усилили контроль, обновили регламенты и стандарты содержания улиц.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.