В Новосибирске растет число детей с тяжелыми формами ожирения

В Новосибирске зафиксирован тревожный рост числа детей и подростков с избыточным весом и ожирением.

Как сообщает региональное министерство здравоохранения, значительное увеличение случаев ожирения среди несовершеннолетних произошло после снятия коронавирусных ограничений.

Ярким примером стала госпитализация 16-летнего подростка с массой тела 228 килограммов в Городской детский центр эндокринных и обменных нарушений. Специалисты связывают эту тенденцию с последствиями пандемии — повышенным стрессом, снижением двигательной активности и нарушением пищевого поведения.

По данным врачей, ключевыми факторами развития ожирения у детей являются неправильное питание, малоподвижный образ жизни, психологические проблемы и наследственность. При наличии избыточного веса у обоих родителей риск развития ожирения у ребенка достигает 80%.

В настоящее время новосибирские медики начали тестирование новых лекарственных препаратов для регуляции аппетита и коррекции веса у подростков от 12 лет.

