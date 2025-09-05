82.76% -1.2
сегодня 09:19
общество

В Новосибирске растет число детей с тяжелыми формами ожирения

Фото: freepik

В Новосибирске зафиксирован тревожный рост числа детей и подростков с избыточным весом и ожирением.

Как сообщает региональное министерство здравоохранения, значительное увеличение случаев ожирения среди несовершеннолетних произошло после снятия коронавирусных ограничений.

Ярким примером стала госпитализация 16-летнего подростка с массой тела 228 килограммов в Городской детский центр эндокринных и обменных нарушений. Специалисты связывают эту тенденцию с последствиями пандемии — повышенным стрессом, снижением двигательной активности и нарушением пищевого поведения.

По данным врачей, ключевыми факторами развития ожирения у детей являются неправильное питание, малоподвижный образ жизни, психологические проблемы и наследственность. При наличии избыточного веса у обоих родителей риск развития ожирения у ребенка достигает 80%.

В настоящее время новосибирские медики начали тестирование новых лекарственных препаратов для регуляции аппетита и коррекции веса у подростков от 12 лет.

Ранее сообщалось, что ученые из Новосибирска создали метод лечения рака с использованием холодной плазмы.

Кристина Уколова
Журналист

